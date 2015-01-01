Ремонт набережной в Перми оценён в 151 млн руб.

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Фото: Константин Долгановский

В конце апреля администрация Перми объявила аукцион на капремонт набережной Камы от Кафедрального собора до ОАО «Порт Пермь» в рамках реконструкции набережной реки Камы. Максимальная стоимость контракта составляет 151 млн 441 тыс. руб. Ремонт должен быть выполнен до 30 ноября 2017 года. Победителя выберут 29 мая.

Капремонт осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчик должен будет выполнить капремонт подземного перехода, включая замену напольного покрытия и установку движущейся платформы для маломобильных граждан, обустройство бульвара, строительство малых архитектурных форм, посадку деревьев, установку наружного освещения и видеонаблюдения, а также устройство канализации.

На приживаемость деревьев и кустарников и дефекты покраски установлен гарантийный срок 12 месяцев.

Среди основных особенностей местности указаны железная дорога и перепад высот по отношению к железной дороге около 12 м.

Среди расходов в смете указаны монтаж строительных конструкций стоимостью 4,6 млн руб., ремонт канализации — 1,1 млн руб., малые архитектурные формы — 428 тыс. руб., обустройство бульвара — 10 млн руб. На проектные и изыскательные работы заложено 19 млн руб. и на непредвиденные расходы — 2,1 млн руб.

Напомним, ранее МКУ «Пермблагоустройство» предложило пермякам разработать эскиз граффити для оформления подземного пешеходного перехода, ведущего на набережную с ул. Попова. Темой рисунка станет предстоящее 300-летие Перми.

Площадь стен для нанесения рисунка составит 194 кв. м. Композиционно рисунок может быть разделён на две части: одна — на стенах перехода под железнодорожным полотном, другая — на стенах перехода под автомобильной дорогой.

Заявки на конкурс принимаются до 31 мая.

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