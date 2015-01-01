Пермский предприниматель оштрафован за опасные прыжки с парашютом Владелец ООО «Скайцентр Пермь» считает нынешний судебный процесс частью рейдерского захвата аэродрома Фролово

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buro-nnov.ru

Судебные приставы Перми взыскали уголовный штраф за оказание услуг по парашютно-десантной подготовке, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее Пермский краевой суд приговорил генерального директора ООО «Скайцентр Пермь» к штрафу в 450 тыс. руб. Предприниматель с судебным решением не согласен и намерен написать кассационную жалобу, а затем оспорить решение в Верховном суде РФ.

«Самолёт был в отличном состоянии и никакой опасности для людей не представлял», — рассказал «Новому компаньону» гендиректор ООО «Скайцентр Пермь», президент Федерации парашютного спорта Пермского края Александр Чернышов.

Он утверждает, что самолёт АН-28 организация продала, полёты в настоящий момент не производятся.

По словам предпринимателя, нынешнее судебное решение — это часть кампании по рейдерскому захвату аэродрома Фролово, на базе которого осуществляла свою деятельность Федерация парашютного спорта Пермского края.

Напомним, 10 января этого года неизвестные попытались совершить рейдерский захват аэродрома ДОСААФ под Пермью, который находится на участке, принадлежащем на праве аренды НП «Аэродром Фролово ДОСААФ России». Около 15 человек на грузовике пытались незаконно проникнуть на аэродром Фролово с целью описания имущества и проведения незаконной инвентаризации. Конфликт удалось предотвратить благодаря оперативному вмешательству правоохранительных органов.

Как следует из материалов уголовного дела, Александр Чернышов приобрёл самолёт АН-28 и реконструировал его в пассажирско-десантное в нарушение требований руководства по лётной эксплуатации самолёта. Затем хозяин самолёта решил оказывать на воздушном судне услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в целях извлечения прибыли.

В офис ООО «Скайцентр Пермь» обратилось 19 граждан, чтобы совершить коммерческий прыжок с парашютом. Приняв от парашютистов денежные средства, предприниматель оказал им услугу по парашютно-десантной подготовке, включающую персональную тренировку, предоставление парашютного снаряжения, обучение свободному падению, медицинский осмотр, видеосъёмку парашютного прыжка, и затем направил их на воздушное судно для последующей перевозки к точке выброски.

Суд установил, что выполнение полёта с пассажирами на данном самолёте недопустимо, так как воздушное судно не предназначено для выброски парашютистов. Кроме того, у самолёта истёк календарный срок службы винтов. На борту отсутствовала необходимая судовая документация, которая позволяла бы правильно оценить имеющиеся риски и возможность осуществления безаварийного полёта. Самолёт не был оборудован сидениями для пассажиров, поясными привязными ремнями и створками люка, что исключало возможность спасения людей, находящихся в самолёте, при возникновении внештатной ситуации.

В связи с тем, что подсудимый своими противоправными действиями подвергал жизнь и здоровье перевозимых на воздушном судне пассажиров реальной угрозе, суд признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. руб. Предприниматель выплатил назначенный штраф, сообщают в пресс-службе краевых судебных приставов.

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