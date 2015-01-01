В Индустриальном районе Перми начался снос расселённых аварийных домов

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Фото: Константин Долгановский

Застройщик приступил к сносу аварийных домов в Индустриальном районе Перми. Участок, где проводятся работы по ликвидации ветхого жилья ограничен улицами Танкистов, Сивкова, Карпинского и Формовщиков.

Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, из ветхого жилья уже расселены 104 семьи, за счёт средств инвестора предоставлены жилые помещения или выплачена выкупная стоимость 11 семьям и одному собственнику нежилого помещения в этом квартале. В результате сноса освободится участок в 17 тыс. кв. м. На нём уже в этом году планируется начать возведение современного жилого дома на 600 квартир переменной этажности.

Напомним, право на застройку квартала №649 в микрорайоне Стаханки осенью 2015 года получила девелоперская компания «Талан». За право на освоение этой территории боролись семь участников. В ходе аукциона стоимость участка выросла с 12,5 до 201 млн руб.

Отметим, что для расселения аварийного жилья город использует несколько механизмов. В частности, программу развития застроенных территорий, по которой расселяется порядка 15%. Также практикуется строительство муниципального жилья и расселение пермяков в квартиры, выкупленные у застройщиков.

«Администрация Перми выделяет ежегодно около одного миллиарда рублей на решение проблемы ветхого и аварийного жилья. За счёт этих средств получается расселять около 2,2 тыс. человек в год», — сообщил глава администрации Перми Дмитрий Самойлов.

В 2016 году за счёт различных программ в новое жильё переехали 754 семьи. Из них 84 - за счёт инвесторов. В целом, за первые два месяца этого года из аварийного жилья переехали 107 семей.