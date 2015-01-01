Выборы губернатора Пермского края состоятся 10 сентября

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В заксобрание Пермского края был внесён законопроект «О назначении выборов губернатора Пермского края», который устанавливает срок проведения выборов 10 сентября 2017 года.

Проект внесён комитетом по госполитике и местному самоуправлению. Согласно ему выборы будут назначены Законодательным собранием с 1 по 11 июня этого года, то есть не раньше, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до выборов. Июньское пленарное заседание краевого заксобрания состоится 1 июня, именно тогда законопроект будет рассмотрен.