Максим Решетников: В неразрывной связи поколений – сила и будущее нашей страны

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Сегодня, 28 апреля, в Большом зале Пермской краевой филармонии прошло праздничное мероприятие «Диалог поколений», посвященное 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В очередной раз на «Диалоге» встретились четыре поколения жителей Прикамья: ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, послевоенное поколение, их внуки и правнуки.

С приветственным словом выступил глава региона Максим Решетников:

«День Победы — наша общая история, общая боль и общая гордость за свою страну и соотечественников. К сожалению, сейчас остаётся всё меньше ветеранов, и тем ценнее наша встреча с вами. Для нас — это возможность прикоснуться к живой истории. В неразрывной связи поколений — сила и будущее нашей страны. Признателен всем ветеранским организациям, которые ведут работу с молодёжью. Я думаю, вы сами замечаете, с каким искренним интересом и благодарностью молодёжь тянется к теме Великой Отечественной войны. Потому что в её основе — подлинный патриотизм и истинные ценности».

Для всех собравшихся прошёл тематический концерт «Содружество фронта и тыла». На сцене филармонии выступили Пермский губернский оркестр, солисты Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и хор воспитанников кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя России Федора Кузьмина.

В рамках программы мероприятия прошло торжественное награждение учащихся края — победителей краевого конкурса «Как прекрасен этот мир», посвящённого Году экологии.

Источник — администрация губернатора Пермского края