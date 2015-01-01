Валерий Гергиев привёз в Пермь XVI Московский Пасхальный фестиваль

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27 апреля в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля Пермь посетил дирижёр Валерий Гергиев.

Глава региона Максим Решетников встретился с прославленным дирижёром и поблагодарил его за приезд:

«Спасибо вам, что не забываете про Пермский край. Пасхальный фестиваль вы привозите в Пермь уже не первый год. Этот грандиозный проект — ваше личное большое достижение. Надеемся увидеть вас в Перми и в следующем году».

В этом году Московский Пасхальный фестиваль посвящён 135-летию со дня рождения великого русского композитора Игоря Стравинского. XVI фестиваль стартовал 16 апреля в Москве, после чего музыканты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева отправились с концертной программой в трёхнедельную поездку по 20 регионам России.

«У нас недавно выступала балетная труппа из Перми в рамках нашего Мариинского балетного фестиваля. Это сотрудничество надо продолжать. Пермь — важный культурный центр. Планируем посетить его и в следующем году», — сказала Валерий Гергиев.

Вечером того же дня на сцене большого зала филармонии состоялся концерт оркестра Мариинского театра под руководством маэстро. Прозвучали Симфония №4 Густава Малера, концерт для оркестра №1 «Озорные частушки» Родиона Щедрина, Симфоническая поэма «Дон Жуан» Рихарда Штрауса и Симфония «In C» Игоря Стравинского.

Впервые Московский Пасхальный фестиваль состоялся в 2002 году. За годы своего существования из музыкального праздника фестиваль превратился в один из культурных символов общенационального значения: символ духовный — как посвящение Светлому Воскресению, патриотический — как дань Великой Победе и, наконец, для многих россиян — это символ весны, надежды, обновления.

Источник — администрация губернатора Пермского края