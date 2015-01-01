Пермская краевая психиатрическая больница и МСЧ №6 нарушили закон о закупках

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Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку в «Пермской краевой клинической психиатрической больнице» и «Медико-санитарной части №6» и установила, что медучреждения допускали нарушения в части сроков составления размещения годового отчёта об объёме госзакупок. Также не своевременно исполнялись обязательства по оплате перед поставщиками, исполнителями контрактов.

На момент проверки ГБУЗ ПК «МСЧ №6» имело задолженность перед ООО «Фарма Софт» за поставку медицинского этилового спирта.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении начальника контрактной службы ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница» дело об административном правонарушении по ч.1.4 ст. 7.30 КоАП РФ (размещение должностным лицом заказчика, в ЕИС в сфере закупок информации и документов, подлежащих размещению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством), и внёс главврачам представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к ответственности.

Источник — прокуратура Пермского края

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