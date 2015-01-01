Лейся песня Театральный фонтан «станцует» под «Нирвану»

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В Перми 1 мая стартует сезон водной феерии. Сейчас специалисты ведут подготовку всех систем городских фонтанов к запуску. Самым первым в тестовом режиме 25 апреля был запущен Театральный фонтан на эспланаде.

Фото: Виктор Михалев

Подрядная организация провела настройку оборудования фонтана, тестирование программного обеспечения для светомузыкальных шоу. Репертуар фонтана в этом сезоне будет состоять из 20 композиций, пять из которых прозвучат на эспланаде впервые. Среди них — композиции группы Nirvana (Smells Like Teen Spirit), скрипача Дэвида Гарретта, Петра Ильича Чайковского и Игоря Крутого.

В штатном режиме с 1 мая Театральный фонтан будет давать концерты ежедневно: в будни один раз в 22:45, по выходным три раза: в 20:45, 21:45 и 22:45. Ежемесячно будут проводиться остановки для проведения профилактических работ, также возможно изменение режима работы в праздничные дни. Следить за информацией можно в группе Театрального фонтана ВКонтакте vk.com/permfontan.

Пермяков ждут и другие приятные обновления. В прошлом году был отремонтирован фонтан «Алёнушка» в сквере Уральских добровольцев. Была обновлена облицовка фонтана и смонтирована светодинамическая подсветка. Также в этом году в полную силу заработает фонтан на «тихом Компросе», который был восстановлен в прошлом сезоне. Композиция фонтана состоит из 36 струй разной высоты, которые в вечернее время будут подсвечены разноцветными огнями.

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