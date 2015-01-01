Природа под охраной

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В Перми под охрану возьмут ещё 2 тыс. га природных территорий. В соответствии со стратегией социально-экономического развития Перми на территории города в ближайшее время появятся три новые особо охраняемые природные территории (ООПТ).

ООПТ «Бродовские лесные культуры» располагается в Мотовилихинском районе Перми, между микрорайоном Голый Мыс и деревней Броды. Она включает леса особой ценности, культуры 1950—1980-х годов: сосны, лиственницы и ели разнообразных вариантов создания и смешения, а также уникальные географические культуры пихты. Здесь сохраняется ценный генофонд хвойных пород, собранный со всей России. Площадь территории — 543,7 га.

ООПТ «Глушихинский ельник» находится частично как в Свердловском, так и в Мотовилихинском районе Перми, в истоке реки Глушихи. Это заповедный участок леса, значительно удалённый от жилой застройки — 4 км от границы посёлка Новые Ляды. В основном здесь произрастают пройденные выборочными рубками в 1970—1980-х годах 90- и 100-летние берёзы, липы, пихты. Вдоль реки Глушихи полосой до 100 м сохранились участки коренной темнохвойной тайги, возраст которой достигает 130 лет. Площадь территории — 1028,3 га.

ООПТ «Язовской» располагается на границе Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми, южнее микрорайона Кислотные Дачи, в междуречье Язовой и Балмашной. Участок представляет 120-летние смешанные елово-пихтовые, берёзовые леса, пройденные выборочными рубками в 1980—1990-х годах. Кроме того, проведённые исследования показали особое для Перми биологическое разнообразие: это места обитания крякв, ондатр, хариуса европейского. Площадь территории — 370,9 га.

Как отмечает заместитель главы администрации Перми Андрей Ярославцев, создание трёх новых ООПТ будет способствовать организации устойчивой системы защиты естественного природного ландшафта и его компонентов, повысит устойчивость природной среды к антропогенным нагрузкам, будет содействовать образованию экологического каркаса города. Экспертное заключение, касающееся создаваемых территорий, представил профессор кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Сергей Бузмаков. Все ООПТ полностью располагаются в границах Пермского городского лесничества и являются муниципальной собственностью.

В 2017 году администрация города предусмотрела в бюджете на содержание ООПТ средства в объёме чуть более 4,5 млн руб. Работа будет проводиться по трём крупным направлениям: уборка рассеянного мусора, противоклещевая обработка и обустройство объектов рекреации. Сюда также входит обустройство ООПТ «Черняевский лес» и экологической «Тропы лесоводов Прикамья» в Кировском районе.