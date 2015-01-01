Пермяки предпочитают проездные на 60 поездок

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Муниципальное учреждение «Гортранс» подвело промежуточные итоги работы системы электронного учёта пассажиропотока в части использования проездных документов. За первые три месяца 2017 года льготники приобрели 68,8 тыс. проездных документов.

Как рассказали в городском департаменте дорог и транспорта, на сегодняшний день к системе электронного учёта пассажиропотока подключились 32 автобусных маршрута, валидаторы работают на 426 транспортных средствах, что составляет уже половину от общего количества.

С 1 апреля пассажиры льготных категорий могли пользоваться проездными на 60, 90 и 120 поездок. Отменено и требование об обязательной регистрации в Перми. Чаще всего на апрель льготники приобретали проездные на 60 поездок. Так, из 4533 проданных школьных проездных на 60 поездок приобретено 3363, на 90 поездок — 1154, на 120 поездок — всего 16 проездных документов.

Из 9965 студенческих проездных на 60 поездок приобретено 8338, на 90 поездок — 1587, на 120 поездок — 39. Из 10 080 пенсионных проездных на 60 поездок приобретено 5102, на 90 поездок — 4954, на 120 поездок — 23.

Также было проанализировано использование полного количества поездок пассажирами. Так, по итогам марта в полном объёме 90 поездок были использованы на 111 проездных документах, на половину месяца 45 поездок были потрачены на 850 проездных.

Мониторинг работы электронной системы учёта продолжается, следующий срез будет сделан по итогам шести месяцев работы.

С начала мая будет усилен контроль над использованием электронных проездных. Контролёры с помощью специального оборудования будут проверять, действуют ли предъявленные проездные, даже если салон не оборудован валидатором.