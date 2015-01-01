Приоритетные дороги

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В краевой столице стартует реализация приоритетного проекта «Качественные и безопасные дороги», который позволит отремонтировать 18 дорог общей площадью более 403 тыс. кв. м. На эти цели Перми из федерального бюджета выделяется 500 млн руб.

Фото: Виктор Михалев

В рамках выделяемых средств в нынешнем году предстоит привести дорожную сеть города в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, а также повысить долю протяжённости дорог общего назначения, соответствующих нормативным требованиям, до 56%.

В результате запланированных ремонтных работ появились задачи снизить число мест концентрации ДТП на дорогах Перми по отношению к уровню 2016 года до 66%, устранить 132 участка с повышенными очагами аварийности, установив на них дорожные знаки, аншлаги, нанести дорожную разметку и установить ограждения.

В 2017 году помимо замены дорожного покрытия проезжей части на отдельных объектах появится наружное освещение и бордюры, будут восстановлены ограждения. На развязках «Гознак» и «Сосновый бор» пластиковые тумбы заменят гранитными бортовыми камнями для организации движения.

В отношении 18 дорожных объектов планируется заключить 10 муниципальных контрактов. К 20 апреля администрация города заключила семь контрактов по 13 объектам, по двум планируется проведение повторных аукционов. Ремонтные работы завершатся до 15 октября. Их начало намечается на период установления комфортных погодных условий, прежде всего это относится к повышению температуры воздуха и отсутствию осадков.

«По итогам заключения контрактов по всем объектам и определения общей суммы экономии будут определяться дополнительные объекты ремонта в Орджоникидзевском районе, в краевое министерство транспорта мы направим свои предложения об использовании экономии», — отмечает заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

Наибольший объём финансирования направляется на ремонт дорог Индустриального района — 181,3 млн руб. Здесь предстоит провести работы на последнем участке ул. Промышленной, шоссе Космонавтов от ул. Оверятской до границы с Дзержинским районом.

Реализация приоритетного проекта «Качественные и безопасные дороги» на территории Перми будет продолжаться на протяжении последующих пяти лет. Кроме того, в 2017 году Пермь получит краевые субсидии в объёме около 300 млн руб. для продолжения программы «Безопасный город». В её рамках продолжится совершенствование видеонаблюдения на дорогах города.