Комфорт по заявке

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На апрельском пленарном заседании Пермской гордумы депутаты обсудили реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». В этом году в Перми планируется привести в порядок 174 дворовые территории.

Фото: Ирина Молокотина

Федеральный проект включает два направления — благоустройство дворовых и общественных территорий. На эти цели направляется более 395 млн руб., из которых 164,3 млн руб. приходится на федеральный бюджет, 158,1 млн руб. — на краевой, 73,1 млн руб. — на бюджет Перми. Большая часть выделяемых средств пойдёт на приведение в порядок городских дворов — 234,9 млн руб.

Приём заявок на включение в муниципальную программу дворовых территорий многоквартирных домов завершился 19 апреля. Для включения двора в программу жителям необходимо было принять решения на общих собраниях и подать заявки в районную администрацию. Во всех районах Перми состоялись заседания общественных комиссий, в состав которых вошли депутаты городской думы, руководство районов, представители общественных организаций.

Как сообщил депутатам заместитель главы администрации Перми Сергей Романов, всего на рассмотрение поступили 986 заявок, из них 957 оказались соответствующими регламентным документам. В программу на 2017 год вошли 313 многоквартирных домов с 174 дворовыми территориями. При этом многие дворы являются общими сразу для нескольких домов.

В минимальный перечень благоустройства придомовых территорий входят ремонт междворовых проездов, установка освещения, малых форм и урн, в дополнительный — оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок для коммунальных отходов, озеленение и кронирование деревьев.

«Собственники, не успевшие подать заявку в нынешнем году, а также чьи дворы не вошли в список реализации проекта на 2017 год, смогут принять участие в последующие годы. Федеральный проект рассчитан на пять лет, до 2022 года», — отмечает Сергей Романов.

В срок до 30 апреля городским властям предстоит утвердить адресный список, а 1 июня состоится распределение субсидий по территориальным органам, за основу которого был взят алгоритм с учётом общей численности населения района города. Благоустроительные работы планируется завершить до 1 сентября текущего года.

В результате проведённого общественного опроса в рамках второго направления проекта предстоит провести работы по благоустройству нижней части набережной Камы от насосной станции до Коммунального моста. На эти цели выделяется чуть более 160 млн руб. В рамках разрабатываемого проекта предполагается провести капитальный ремонт перехода под мостом в створе ул. Попова с обустройством перрона для железнодорожного транспорта. Начало работ намечается на июль.