Прокуратура нашла нарушения в работе краевого фонда капремонта

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Прокуратура Мотовилихинского района Перми проверила исполнение программы краевым фондом капитального ремонта в домах, расположенных на территории Мотовилихинского района.

Установлено, что подрядными организациями допускаются нарушения условий договоров о разработке проектно-сметной документации. В частности, фонд капитального ремонта лишь в единичных случаях вносил требования об уплате неустойки. Фактически подрядные организации в 2016 году не завершили работы по капитальному ремонту в 23 многоквартирных домах.

Кроме того, документация была разработана с существенными недостатками, что стало основанием для её неоднократного возвращения в целях устранения замечаний.

По результатам проверки прокурор внёс генеральному директору фонда капремонта представление об устранении нарушений законодательства. Представление рассмотрено и удовлетворено, фондом капремонта приняты меры по устранению нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.