Прокуратура отменила решение думы Добрянки об увеличении налоговой ставки на имущество физлиц

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Прокуратура Добрянки проверила законность решения думы Добрянского городского поселения, которое увеличило размер ставки налога на имущество физических лиц.

В декабре 2016 года в принятое в 2014 году решение «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Добрянского городского поселения» были внесены изменения, касающиеся повышения налоговой ставки на имущество физлиц по объекту налогообложения — жилой дом (квартира, комната), объект незавершенного строительства. Решение должно было распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года, то есть раньше даты принятия решения, что и противоречило действующему законодательству.

По итогам проверки прокурор внёс протест на решение думы в связи с противоречием муниципального нормативного правового акта федеральному законодательству. В итоге депутаты отменили акт, сообщает пресс-служба Пермской краевой прокуратуры.