Максим Решетников посетил ПГМУ

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Глава региона Максим Решетников посетил Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера (ПГМУ). Глава Прикамья ознакомился с процессом и технологиями обучения будущих врачей, принял участие в заседании учёного совета ПГМУ, а также ответил на вопросы студентов.

Расширенное заседание учёного совета вуза Максим Решетников открыл вручением вузу Благодарности президента РФ Владимира Путина за научную и педагогическую деятельность. Награду приняла ректор ПГМУ Ирина Корюкина.

Выступая на заседании учёного совета, Максим Решетников отметил, что в отрасли здравоохранения Прикамья развита преемственность, есть мощная научная школа и высокий инновационный потенциал, однако, накопились и системные проблемы.

«Развитию здравоохранения я придаю особое значение в своей работе. Всегда и везде оно было «лакмусовой бумагой», по которой оценивают качество жизни людей. Между тем, в последние годы, по мнению жителей края, эта сфера находится в пятёрке самых острых проблем. В настоящее время мы предприняли ряд шагов для их решения. Планируем строительство новых поликлиник, в том числе за счёт поддержки из федерального бюджета. Буквально на этой неделе дан старт большому проекту по улучшению качества медицинской помощи в Кизеловском угольном бассейне», — заявил глава региона.

В настоящее время краевые власти приступили к системному решению проблем в сфере здравоохранения. Бесспорным приоритетом является повышение доступности и качества медицинской помощи как в городах, так и на селе.

Глава Прикамья дал поручение правительству края внедрить ряд проектов, в том числе, по обеспечению поликлиник узкими специалистами, улучшению материально-технической базы больниц, повышению эффективности службы экстренной помощи, развитию здравоохранения в наиболее сложных территориях, в частности, в Кизеловском угольном бассейне, строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов, развитию телемедицины.

После выступления глава региона пообщался со студентами, преподавателями, аспирантами и практикующими врачами, ответил на вопросы.

Участники встречи интересовались у Максима Решетникова вопросами поддержки молодых специалистов, реализацией программы «Земский доктор», строительством зданий лечебных учреждений, созданием межвузовского центра, оказанием поддержки волонтёрскому движению, пропагандой здорового образа жизни, а также хобби и личными секретами успеха главы региона.

В завершение диалога глава региона поблагодарил преподавателей и студентов за содержательный разговор и подчеркнул, что не оставит без внимания все поднятые вопросы.

«Мы удовлетворены встречей и ответами на волнующие нас вопросы. Например, тема подготовки кадров, действительно, глубокая, поскольку она актуальна для всех больниц. Мера поддержки молодых специалистов в виде целевого приёма — это очень важный момент, который организует правительство края», — отметил по итогам встречи председатель студенческого профкома ПГМУ Андрей Черемных.

Пермский государственный медицинский университет — один из передовых вузов страны, сохраняющий 100-летную традицию. Здесь сосредоточена современная медицинская наука, медицинское образование и лечебно-консультативная помощь населению и учреждениям здравоохранения Пермского края. В университете работают общепризнанные в России и за рубежом научные школы, созданы международные исследовательские группы, где проводятся совместные исследования с учёными Франции, Белоруссии, Израиля, Германии в области онкологии, стоматологии, педиатрии, пульмонологии, внутренних болезней и реабилитологии. Постоянно проводятся исследования в рамках различных грантов. За 2009-2016 ггоды выполнено 86 грантов.

Источник — администрация губернатора Пермского края