Завершился период выполнения полётов из Перми в Нарьян-Мар

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На сайте Росавиации опубликован актуализированный список субсидируемых авиамаршрутов, по которому видно, что последний рейс из Перми в Нарьян-Мар будет выполнен 30 апреля этого года.

Напомним, полёты по этому маршруту выполняет авиакомпания «ЮВТ Аэро» на самолёте Bombardier-200 вместимостью 50 человек с 1 января этого года. Полёты совершались два раза в неделю.