Из перечня ЖНВЛП в Прикамье реально закупается 37% препаратов

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Эксперты Фонда «Здоровье» и активисты Народного фронта в рамках проекта «За доступные лекарства» с февраля по март провели мониторинг перечней льготных лекарств для амбулаторного лечения, утверждённых на 2017 год во всех регионах России.

Эксперты пришли к выводу, что пермский региональный список лекарств соответствует федеральному формально, иначе он бы не был утверждён при формировании бюджета.

«Из всего списка лекарств из ЖНВЛП (перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) реально закупается лишь 37%. В других регионах эта цифра где больше, где меньше. Только пять из 85 регионов включили в свои льготные лекарственные перечни все 646 препаратов, входящих в ЖНВЛП. При этом, в Пермском крае сам перечень чаще всего корректируется не под заявку врачей, а под определённый объём денежных средств, выделяемых на закупку лекарств», — пояснил председатель общественной инициативы «Здравнадзор», член штаба ОНФ в Пермском крае Дмитрий Омутных.

Кроме того, пациент получает лекарства не сразу, а после включения в новую заявку. Зачастую все эти процедуры могут занимать до шести месяцев.

Как выяснилось, некоторые позиции из перечня ЖНВЛП в нашем регионе никогда не закупались. Например, ручки для инъекции инсулина, несмотря на то, что заболеваемость и смертность от диабета в Прикамье растёт.

Так, по последним данным Пермьстата за 2016 год, количество умерших от болезней эндокринной системы выросло в 2,1 раза.

Также эксперты выявили серьёзную рассинхронизацию работы аптечной и лечебной сетей, когда врач прописывает не наименование конкретного препарата, а только действующее вещество. В итоге, лекарство, которое получит пациент, может оказаться не настолько эффективным.

Хотелось бы напомнить, что в Пермском крае одна из наиболее напряжённых ситуаций с ВИЧ-инфицированными. Так, на Госсовете при Президенте в 2014 году была обозначена доля в процентах от находящихся на диспансерном учёте лиц, получающих антиретровирусную терапию. Например, для реализации этой программы в полном объёме необходимо дополнительно 1 млрд руб в год только в нашем регионе.

Отметим, по данным на 21 апреля 2017 года число заболевших ВИЧ-инфекцией в Пермском крае выросло на 4,8%. В нашем регионе, по данным краевого минздрава, антиретровирусную терапию получают лишь 5 тыс. 316 ВИЧ-инфицированных больных.