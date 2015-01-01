АИЖК планирует выкупить часть квартир у «Кортроса» для последующей их сдачи в аренду Агентство реализует новый проект арендного жилья в Перми

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Фото: Константин Долгановский

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) планирует выкупить часть квартир для сдачи их в аренду в проектах девелопера «Кортрос». Об этом рассказал генеральный директор АИЖК Александр Плутник в ходе конференции, организованной ИД «Коммерсантъ», на тему: «2017: Девелопмент полного метра».

По словам Александра Плутника, всего до 2020 года агентство планирует инвестировать в развитие арендного жилья 100 млрд руб. в России.

Напомним, проект по расширению рынка аренды жилья на сегодняшний день успешно реализуется в Москве. В частности, запущено несколько аналогичных проектов с компаниями «Интеко» и «Донстрой».

Летом 2016 года АИЖК создало ЗПИФН «Кутузовский», в который сейчас вносит приобретаемые для развития арендного жилья объекты. Сейчас в нём около 800 апартаментов (46 тыс. кв. м) в жилом комплексе Match Point у Кутузовского проспекта и примерно 10 тыс. кв. м в комплексе «Лайнер», который строит «Интеко» на Ходынском поле. В этих проектах АИЖК выкупило жилые площади.

Но АИЖК использует и другой механизм сотрудничества. Так, «Дон-Строй Инвест» построит для АИЖК 378 квартир (25 тыс. кв. м) по договорам долевого участия в жилом комплексе «Символ». Стороны собираются построить 153 тыс. кв. м, вложив 15,6 млрд руб.

Как пояснили «Новому компаньону» в АИЖК, в Перми переговоры с застройщиком (ГК «Кортрос») по проекту расширения аренды жилья уже ведутся.

В АИЖК поясняют, что агентство рассматривает сразу несколько объектов недвижимости, возводимых «Кортросом» в Перми - в ЖК «Гулливер».

Проект по строительству ЖК «Гулливер» ГК «Кортрос» реализует на участке в 9,5 га в периметре улиц Революции, Куйбышева, Г. Успенского и Комсомольского проспекта. В общем здесь планируется возвести восемь домов переменной этажности от девяти до 32 этажей общей площадью 168 тыс. кв. м. В центре квартала будет расположен парк площадью 2 га.

Отметим, это не первый проект «Кортроса» в Перми. Так, ранее компанией были возведены ЖК «АSТРА» (площадью 20 тыс. 38 кв. м), «Жилой дом на Куйбышева, 61» (8 тыс. 184 кв. м) и «Квартал на Механошина» (66 тыс. 157 кв. м) в Перми.

В пермском офисе «Кортроса» информацию о проведении переговоров с АИЖК подтвердили. Однако возможные условия сотрудничества пока не озвучиваются.

Как поясняют в ГК «Кортрос», АИЖК они предложили на выбор несколько своих объектов, в том числе ЖК «Гулливер». Но для реализации проекта арендного жилья они готовы предложить лишь квартиры в тех домах , которые ещё не начали строиться, так как в уже возводимых квадратные метры проданы.





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