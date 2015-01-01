Пермские боги уедут во Владивосток


Кирилл Петров
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16 мая в Приморском музее имени В.К. Арсеньева откроется выставка «Коллекционируя Россию: Пермские боги». 

В экспозиции будет представлено 35 предметов-экспонатов из фондов Пермской художественной галереи. 

В постоянной экспозиции галереи никаких изменений на время дальневосточного турне не произойдёт. 

«Это совместный проект Приморского музея, Благотворительного фонда Потанина, Пермской галереи и ведущих музеев Дальневосточного региона. Цель проекта — познакомить жителей Дальневосточного региона с коллекциями музеев европейской части России», — рассказали в галерее. 

Во Владивостоке выставка будет работать до середины августа 2017 года. С сентября по октябрь 2017 года она будет представлена в Хабаровском краевом музее. В Пермь коллекция вернётся в конце октября 2017 года.

esta
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