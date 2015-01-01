Пермь посетят ветераны-блокадники

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В этом году в мероприятиях, посвящённых празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, примет участие делегация из Санкт-Петербурга, в состав которой вошли жителей блокадного Ленинграда, которые в свое время были эвакуированы в Пермь.

Как рассказал начальник департамента по культуре и молодежной политике г. Перми Вячеслав Торчинский, делегация из 10 человек пробудет в Перми шесть дней. Первая группа приедет 5 мая, вторая — 6 мая.

«Мы подготовили очень интересную программу для этих людей. Ветераны посетят пермские музеи, художественную галерею, также запланирован выезд на Белую городу, встреча со школьниками. Делегация из Санкт-Петербурга примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы. Эти люди действительно испытают огромную благодарность к нашему городу и пермякам», — рассказал Вячеслав Торчинский.

Питерская делегация привезёт обращение губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полатвченко в адрес жителей Перми.

«Между нашими городами очень сильная связь, так как Молотов был городом, куда было эвакуировано много жителей из Санкт-Петербурга. В этом году мы совместно с Пермских землячеством решили провести такую акцию. Надеемся, что она станет постоянной», — отметил Вячеслав Торчинский.