В Перми создан «Институт регионального муниципального развития и общественных инициатив»

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня прошла презентация «Института регионального муниципального развития и общественных инициатив». По словам руководителя института и председателя правления Олега Хараськина, работу института будут осуществлять экспертный совет и проектный офис, он также станет площадкой для проведения обсуждений и дискуссий.

Экспертный совет будет давать оценку и готовить заключения по региональным и муниципальным нормативным актам, осуществлять экспертизу проектов и инициатив и проводить консультации по социально-экономическим вопросам развития Пермского края. А проектный офис будет разрабатывать проекты для значимых общественных инициатив, помогать им в привлечении средств и т. д.

При этом основными направлениями деятельности института стали развитие экономики в регионе, включая промышленность, сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство, развитие инфраструктуры и человеческого потенциала, а также муниципальное развитие, безопасность и контроль и финансовая политика.

Эксперты будут работать на общественных началах. Финансирование администрации института будет производиться из частных средств.

Институт уже выпустил первое экспертное заключение об одиозном законе «Об охране семьи, материнства и детства». В частности, там указано, что он противоречит «Конвенции о правах ребёнка» ООН, так как он устанавливает дискриминацию детей, рождённых женщинами, которые не смогут получить эту выплату.

Политконсультант и директор «Центра избирательных технологий» Людмила Ознобишина, которую привлекли к работе института в качестве эксперта по местному самоуправлению, считает этот проект перспективным, созданным «не для галочки». По её словам, сейчас в Пермском крае наблюдается потребность в тщательной экспертной оценке с учётом опыта других регионов.

Напомним, Олег Хараськин ранее работал заведующим приёмной президента РФ в Пермском крае. А до этого назначения — замгенедиректора ЗАО «Уралгазсервис», занимал пост министра сельского хозяйства Пермского края и являлся главой Чернушинского района. Институт, которым он руководит сейчас, работает по адресу Сибирская, 47а, офис 609.