Подготовительные работы к следующему отопительному сезону должны завершиться к 1 сентября

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 26 апреля, под председательством главы региона Максима Решетникова состоялось очередное заседание краевого правительства. Основным вопросом для обсуждения стало развитие здравоохранения на территории Кизеловского угольного бассейна. Ранее, в рамках визита в территории КУБа было принято решение о реализации проекта по повышению качества медицинской помощи, в рамках которого будет задействован передовой управленческий опыт пермской ГКБ №4.

Цель проекта — улучшение качества жизни и показателей здоровья жителей Гремячинского, Губахинского и Кизеловского муниципальных образований путём повышения доступности и качества медицинской помощи, рационального использования ресурсов медицинских организаций.

Для исполнения решения краевым минздравом был подписан приказ о начале объединения больниц Кизела, Губахи, Гремячинска с лидером пермского здравоохранения — больницей регионального центра ГКБ №4, оказывающей специализированную, высокотехнологическую медицинскую помощь. В результате объединения медицинские организации будут взаимодополнять и взаимоусиливать друг друга.

Преимущества объединения лечебных учреждений, которые увидят жителя края, подчеркнул глава региона Максим Решетников:

«От этого, в первую очередь, выиграют сами жители. Теперь им не придётся ездить в краевую больницу на приёмы, специалисты разного профиля будут приезжать к ним сами. Но это не значит, что пострадают местные врачи — речь не идёт об их сокращении. Плюс пересмотрим систему маршрутизации, обновим оборудование, где-то проведём ремонты, где-то — потребуются капремонты».

В течение ближайших дней краевой минздрав представит подробный план работы с указанием конкретных сроков и объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных проектом.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос об итогах проведения осенне-зимнего периода в Пермском крае в 2016-2017 годах и о подготовке к его проведению в 2017-2018 годах.

И.о. заместителя председателя правительства-министр строительства и ЖКХ Михаил Сюткин доложил, что на данный момент отопительный период 2016-2017 подошёл к завершающему этапу, объекты ЖКХ функционировали в штатном режиме, все аварии и технологические инциденты устранялись в нормативные сроки, негативных последствий после их устранения не выявлено. К следующему отопительному периоду запланировано подготовить 29,5 тысяч жилых домов, 1423 котельных и более 5 тыс. объектов социального назначения. Финансирование предзимних работ составит 1,216 млрд руб.

Глава региона Максим Решетников поставил задачу своевременно подготовить жилой фонд к новому отопительному сезону:

«Обращаю внимание, что до 1 сентября нам необходимо принять все меры, чтобы подготовить жилой фонд, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры на территории всего края уже к новому отопительному сезону».

На заседании было принято распоряжение об основных мероприятиях подготовительной кампании, закрепляющее основные этапы, сроки, обязанности муниципальных образований и профильных министерств. Кроме того, глава региона ещё раз подчеркнул важность проведения работы с задолженностью за энергоресурсы.

Напомним, в рамках реализации проекта по объединению лечебных учреждений предусмотрен целый комплекс мероприятий на 2017-2019 годы. В их числе капитальный ремонт и реконструкция целого ряда зданий и корпусов Гремячинской ЦРБ, Губахинской и Кизеловской городских больниц. Также предполагается строительство ряда модульных фельдшерско-акушерских пунктов в посёлках КУБа, увеличение количества бригад неотложной помощи, обновление автотранспорта станции скорой медицинской помощи, увеличение числа «узких» специалистов.

Запланировано выделение дополнительного времени приёма девятью «узкими» специалистами больницы г. Перми по основным профилям, в каждой из трёх территорий. Кроме того, будет сформирована выездная бригада врачей, приезжающая в территорию не реже одного раза в месяц, по спланированному графику. Также планируется продолжать адресный целевой приём в ординатуру, отработать систему «кадрового лифта».

Источник — администрация губернатора Пермского края