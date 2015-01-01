В Прикамье с начала года построено жилья в два раза меньше, чем в 2016 году


Кирилл Петров
Плюсануть
Поделиться

В январе-марте этого года в Пермском крае сдано в эксплуатацию 1 тыс. 222 квартиры общей площадью 84,2 тыс. кв. м. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает Пермьстат. При этом индивидуальные застройщики построили 43 тыс. кв. м, что соответствует 81% прошлого года. 

Средняя стоимость одного квадратного метра в многоквартирном доме составила в январе-марте 39 427 руб.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

Пермский край жилищное строительство Пермьстат экономика и бизнес
Loading...