В Прикамье с начала года построено жилья в два раза меньше, чем в 2016 году
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В январе-марте этого года в Пермском крае сдано в эксплуатацию 1 тыс. 222 квартиры общей площадью 84,2 тыс. кв. м. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает Пермьстат. При этом индивидуальные застройщики построили 43 тыс. кв. м, что соответствует 81% прошлого года.
Средняя стоимость одного квадратного метра в многоквартирном доме составила в январе-марте 39 427 руб.
Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.
Собственник.
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