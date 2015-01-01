Бюджет Перми пополнится более чем на полмиллиарда рублей

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Фото: Константин Долгановский

Администрация Перми предложила думцам увеличить доходы города в 2017 году на 500 млн руб. за счёт выделения этой суммы из федерального бюджета на реализацию проекта о дорогах, и ещё на 90 млн руб. из дорожного фонда края. Об этом на заседании Пермской городской думы сообщила и.о. заместителя главы Перми Вера Титяпкина.

За счёт поступления денег из вышестоящих бюджетов планируется сократить средства местного бюджета в размере 23,7 млн руб. в 2017 году и 3,6 млн руб. в 2018 году. Также планируется уменьшить условно-утверждённые расходы на 133 млн руб. в 2018 году.

Высвобождаемые средства в размере 136 млн руб. в 2017-2018 годы планируется направить на ремонт дома на ул. Гашкова, 28б, чтобы в дальнейшем использовать его в качестве маневренного фонда.

Ещё 18,5 млн руб. использовать на строительство и реконструкцию дорог, 12,7 млн руб. — на строительство сквера на улице Краснополянской в 2018-2019 годах, сообщила Титяпкина.

Председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева заметила, что расходы на дом на ул. Гашкова, 28б запланированы без утверждённого обязательства. Изначально дом подлежал сносу. Но была проведена экспертиза, согласно которой эксплуатация дома возможна после его капитального ремонта.

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