В Перми открылся форум «Экономика роста и благосостояния Пермского края»

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Сегодня, 25 апреля, в Перми стартовал форум «Экономика роста и благосостояния Пермского края». Его участниками стали руководители крупных промышленных предприятий Прикамья, депутаты Государственной думы России и краевого заксобрания, представители научного сообщества. В течение двух дней в рамках мероприятия пройдут дискуссии по вопросам экономики и развития предприятий в регионе.

Форум открыл глава региона Максим Решетников:

«Развитие прикамских предприятий было, есть и будет приоритетом государственной политики в Пермском крае. Также в фокусе нашего внимания останутся вопросы поддержки инженерного образования. Это обеспечит подготовку квалифицированных и мотивированных кадров. Сегодня все наши предприятия работают в условиях жёсткой конкуренции, но важно, что в этих сложных условиях они умеют кооперироваться, работать в команде».

В своём выступлении глава Прикамья обозначил основные задачи развития производственного сектора региона, в числе которых реализация проектов с длинным промышленным циклом, выработка опережающей модели подготовки кадров, наращивание экспортного потенциала, развитие кластеров.

Максим Решетников поздравил с 20-летием Союз промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество», подчеркнув, что сегодня предприятия этого альянса — индикатор экономического самочувствия и благосостояния региона.

Также глава региона осмотрел экспозицию, посвящённую передовым наработкам и технологиям ведущих промышленных предприятий края, представленную на площадке форума.

Отметим, форум «Экономика роста и благосостояния» проводится в регионе впервые. Организаторы мероприятия — правительство Пермского края, Российский союз промышленников и предпринимателей, Союз промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество».

Сегодня промышленный сектор Прикамья — это 700 крупных и средних предприятий, которые дают более 70% налоговых поступлений в бюджет. В промышленности занят каждый пятый житель региона. По данным на март 2017 года, индекс промышленного производства составил 105%, что выше показателя по Приволжскому федеральному округу и России.

По объёму отгруженных товаров промпроизводства край стабильно занимает высокие позиции (13 место в России и пятое место в ПФО). По уровню развития науки и новых технологий, росту инновационного малого бизнеса край находится на 10 месте. Регион — в лидерах по уровню заработной плате в Приволжском округе и по величине среднедушевого денежного дохода. По итогам прошлого года объём экспорта предприятий края составил $3,7 млрд. Сегодня в Пермском крае производится свыше 70 уникальных продуктов в 14 отраслях промышленности.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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