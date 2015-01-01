В Губахе построят крытую ледовую арену

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Глава Прикамья Максим Решетников в рамках рабочей поездки в Кизеловский угольный бассейн посетил спортивно-досуговый комплекс «Губахинский».

Максим Решетников встретился с местной детско-юношеской хоккейной командой и тренером Владимиром Колесниковым, рассказал о планах строительства крытого ледового катка в Губахе.

Объект возведут в рамках соглашения между Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, Пермским краем и администрацией Губахи. Инициатором заключения соглашения на строительство ледовой арены выступил известный российский хоккеист, воспитанник губахинской спортивной школы, заслуженный мастер спорта России Евгений Кетов.

«Сейчас ребята занимаются в условиях, которые не годятся для тренировочного процесса. Надеюсь, то, что задумали достроить, будет сделано в сроки, и ребята получат новую арену, у них будет больше возможностей. Внимание губернатора, безусловно, способствует решению данного вопроса», — пояснил Евгений Кетов.

Тренер Евгения Кетова Владимир Колесников подтвердил, что после появления нового ледового корта в городе количество детей, занимающихся спортом, значительно увеличится.

Максим Решетников, глава Пермского края:

— Я очень хочу, чтобы как можно больше детей в Пермском крае приобщались к спорту. Чтобы вы с радостью ходили на тренировки и верили в победу — в учебе, спорте и жизни. И запомнили этот пример — как человек, который когда-то был таким же, как вы, достиг спортивных вершин и смог дать надежду на победы вам и другим юным хоккеистам Губахи.

В соответствии с соглашением на финансовое обеспечение проектирования и строительства Фонд Тимченко выделит 150 млн руб. Из бюджета Пермского края будет направлено 38 млн. рублей на оборудование арены (холодильное, технологическое спортивно-технологическое оборудование, включая льдоуборочную машину). Администрация Губахи, в свою очередь, выделит 2 млн руб. на приобретение земельного участка и присоединение его к коммунальным сетям.

Планируется, что новая ледовая арена в Губахе, где юные хоккеисты смогут круглогодично проводить свои тренировки и соревнования, будет построена уже в этом году.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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