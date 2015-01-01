Проект строительства 16-этажного общежития ПГНИУ включат в федеральную инвестпрограмму

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Пермский университет начал подготовку документов для реализации проекта строительства нового общежития. Ректор ПГНИУ Игорь Макарихин, председатель попечительского совета университета и депутат Госдумы Игорь Шубин, министр образования и науки РФ Ольга Васильева договорились, что проект будет включен в федеральную адресную инвестиционную программу со сроком исполнения в 2018-2020 годы.

«Строительство нового общежития — принципиально важный проект для развития классического высшего образования в регионе. С каждым годом растёт количество желающих учиться в ПГНИУ, в том числе из районов Прикамья и других регионов. Этот проект важен и с точки зрения продвижения Пермского края. как родоначальника высшего образования на Урале», — пояснил Игорь Макарихин.

Пермский университет и Минобрнауки РФ уже начали подготовку документов. Проект строительства нового 16-этажного общежития на 509 мест был разработан в 2013 году, поэтому будет обновлена его техническая и финансовая составляющая.

Место возведения выбрано между общежитиями №6 и №7 в Студенческом городке на ул. Петропавловская. Общая площадь объекта составит около 10 тыс. кв. м. Источником финансирования выступит федеральный бюджет, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

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