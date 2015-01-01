Дмитрий Путков два месяца проведёт под домашним арестом

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Свердловский районный суд Перми вынес приговор в отношении экс-директора ООО «Финанс-Консалтинг». Дмитрий Путков проведёт два месяца (до 17 июня) под домашним арестом. Об этом сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе Пермского краевого суда.

Напомним, 19 апреля после допроса в УВД Перми были задержаны юрист ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Анастасия Пятунина и бывший директор ООО «Финанс-Консалтинг» Дмитрий Путков. Ранее стало известно о задержании замдиректора ЗиД по безопасности Александра Сентябова. Все трое являются фигурантами возбуждённого 17 апреля городским УВД уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере).

На следующий день после допроса Анастасия Пятунина была отпущена на свободу. В пятницу, 21 апреля, Свердловский районный суд избрал меру пресечения для Дмитрия Путкова. Экс-директор ООО «Финанс-Консалтинг» проведёт под домашним арестом два месяца, до 17 июня.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали коммерческие взаимоотношения между заводом и компанией ООО «Финанс-Консалтинг». В 2013-м году между заводом и ООО «Финанс-Консалтинг» был заключён договор об оказании услуг по архивации документов завода, хранившихся на предприятии с 1943 года. Стоимость оказанных услуг, составлявшую порядка 46 млн руб., на заводе объясняют проведенным объёмом работ. Все работы были коммерческой фирмой выполнены, бумаги уже несколько лет находятся в госархиве.

34-летняя Анастасия Пятунина, рядовой сотрудник юротдела ЗиД, не имела никакого отношения к заключённому в 2013-м году договору с ООО «Финанс-Консалтинг» (договор подписывал Александр Сентябов и Дмитрий Путков). В то же время, она активно занималась возвратом предприятию стадиона «Дзержинец» и площадки №3 — собирала и анализировала документы по этой теме.

В настоящее время юристы юрист ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» готовят апелляцию об изменении меры пресечения свободы для Александра Сентябова.