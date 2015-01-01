Елена Гонцова назначена и.о. начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края

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С 1 мая 2017 года полномочия по государственной охране объектов культурного наследия в Пермском крае будет исполнять Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия. Распоряжением главы Пермского края Максима Решетникова исполняющей обязанности начальника инспекции назначена Елена Гонцова, ранее занимавшая пост директора краевого центра охраны памятников, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Государственная инспекция будет не только сохранять лидирующие позиции региона по ряду критериев, но и развивать направления обеспечения физической сохранности объектов культурного наследия.





«Новый компаньон»