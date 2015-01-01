Краевой фонд капремонта будет ходатайствовать о запрете выезда должников из страны

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Краевой фонд капитального ремонта за первый квартал 2017 года направил 1 тыс. 300 требований о погашении задолженности на общую сумму свыше 80 млн руб. 600 исковых заявлений направлены в суды.

250 собственников уже погасили задолженность в полном объёме. Судебные акты в отношении других должников переданы в Службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Как сообщают в Фонде капитального ремонта Пермского края, в ближайшее время фонд намерен ходатайствовать о применении обеспечительных мер в отношении должников в виде ареста имущества и денежных средств на банковских счетах, а также об ограничении выезда должников за пределы Российской Федерации.

«Новый компаньон»