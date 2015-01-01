Максим Решетников предложил предоставить регионам больше полномочий в сфере бюджетной политики

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Глава Прикамья Максим Решетников в рамках работы на полях Красноярского экономического форума принял участие в «мозговом штурме» на тему «Ключевые вопросы реформы государственного управления».

Одним из основных вопросов, который обсуждали участники мероприятия, стало распределение полномочий, ресурсов и ответственности между федеральными, региональными и местными властями.

В рамках дискуссии глава Пермского края обозначил актуальную проблему — федеральное законодательство избыточно зарегулировало бюджетные полномочия субъектов, что мешает регионам быть эффективными при формировании и исполнении региональных бюджетов.

«Пришло время пересмотреть бюджетную политику и предоставить регионам больше полномочий. Это инструмент, которого не хватает для того, чтобы на местах эффективно вести региональную политику. Сегодня мы настолько зарегулированы правилами и порядками, что вынуждены обещать и исполнять обязательства, которые сильно бьют по бюджетному карману», — заявил глава региона.

Среди предложений, озвученных Максимом Решетниковым, — провести инвентаризацию расходных обязательств субъектов РФ в части регулирования их федеральным законодательством. Далее, передать регионам права самостоятельно регулировать порядок исполнения отдельных полномочий. Кроме того, глава Прикамья предложил при введении министерствами и ведомствами новых правил в обязательном порядке проводить процедуру оценки регулирующего воздействия на региональные бюджеты.

Источник — администрация губернатора Пермского края