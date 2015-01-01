Определились участники главных матчей Суперфинала чемпионата ШБЛ в Перми

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Десятый, юбилейный, турнир приближается к своей развязке. Стали известны команды, которые поспорят за чемпионский титул.

Победители чемпионата Школьной баскетбольной лиги сезона 2016-2017 годов станут известны 22 апреля. Первыми на паркет пермского УДС «Молот» выйдут девушки из команд сыграют «Комета» (Ливны) и «Владимирские тигры» (Владимир). Затем их сменят мальчишки из ШБК «Феникс» (Нижневартовск) и ШБК «Мощь» (Казань).

Вечером этого же дня состоится большое баскетбольное шоу, в котором примут участие баскетбольные легенды России и мира. В его рамках состоится товарищеский матч между «Сборной Пермского края» и «Сборной друзей КЭС-БАСКЕТ». В составах команд выступят легенды отечественного баскетбола, звезды пермских баскетбольных клубов «Урал-Грейт» и «Парма».

Завтра, 21 апреля, в малых финалах поспорят за «бронзу» турнира команды юношей «Байкал» (Улан-Удэ) и «9ка-баскет» (пермская школа №9), девушек — «Легион 100» (Красноярск) и «Шторм» (Баймак, Башкирия).

В турнире девушек принимала участие ШБК «Лидер» (кунгурский Лицей №1). По итогам прошедших матчей они заняли лишь 14-е место.

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