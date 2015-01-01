Игорь Трифонов может занять место Виктора Кошелева в пермском полицейском главке

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как стало известно «Новому компаньону», на должность начальника ГУ МВД России по Пермскому краю, вероятнее всего, будет утверждён полковник Игорь Трифонов, который сейчас работает начальником УМВД РФ по Екатеринбургу.

Напомним, ранее на эту должность рассматривался заместитель начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Владимир Романюк.

О том, что Виктор Кошелев может в ближайшее время покинуть свой пост и уйти на повышение в Москву, стало известно в начале апреля.

«Новый компаньон»