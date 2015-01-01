Максим Решетников побывал с рабочей поездкой в Кунгурском районе Максим Решетников побывал с рабочей поездкой в Кунгурском районе

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Глава региона Максим Решетников оценил ход строительства в Кунгурском районе молочной фермы, провёл выездное заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летия освящения Белогорского монастыря, а также встретился с представителями сельского хозяйства района.

Молочная ферму в Кунгурском районе строит ООО «Русь» — одно из крупнейших предприятий в крае по разведению крупного рогатого скота. За счёт нового комплекса выработка молока в Прикамье в день вырастет на 40 тонн. На ферме планируют содержать 2 тыс. коров. Комплекс сдадут в эксплуатацию в 2018 году.

«Такие крупные фермы стратегически важны для нашего региона. Это будет основной якорный объект, на котором можно будет дальше развивать переработку продукции. Крупные объекты переработки сырья тоже важны для Пермского края», — сказал глава Прикамья, осмотрев строящуюся ферму.

Максим Решетников также посетил Белогорский монастырь, где провёл выездное заседание оргкомитета по подготовке к празднованию освещения собора. Сегодня монастырь продолжают восстанавливать к праздничной дате. Готовность основных объектов — 90%.

«Все работы по реконструкции монастыря идут по графику. Но ещё есть вопросы, которые нужно решить. В частности, надо благоустроить территорию вокруг храма, организовать парковочные зоны», — отметил Максим Решетников.

Помимо восстановительных работ храма на заседании обсудили праздничные мероприятия, которые пройдут в Прикамье в честь празднования 100-летия освящения Белогорского монастыря.

На встрече с аграриями Кунгурского района Максим Решетников обсудил главные проблемы в территории и рассказал, какие вопросы в ближайшее время решат в районе.

«Я активно езжу по территории, осматриваю основные объекты. Впечатление создаётся позитивное. Очень много сделано за последние годы, реализовано много инвестиционных проектов. Кунгурский район — сегодня один из ключевых в плане сельского хозяйства», — сказал Решетников.

Как рассказал Максим Решетников, развитие сельского хозяйства останется приоритетным направлением в Прикамье. В этом году на поддержку отрасли направят более 3 млрд руб.

Рабочая поездка главы региона закончилась встречей с активом регионального отделения партии «Единая Россия». На ней присутствовали секретари местных и первичных отделений партии.

Максим Решетников представил участникам встречи свою предварительную программу будущего развития Прикамья. Он назвал основные проблемы, которые предстоит решить — ремонт дорог, качество здравоохранения, проведение сотовой связи и интернета, газификация и поддержка сельского хозяйства. Глава региона сообщил, что осознаёт ответственность за развитие Прикамья и берёт на себя обязательства, данные предыдущим руководством края.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

- С каждой новой встречей Максим Решетников показывает всё большую осведомлённость в различных сферах жизни жителей Пермского края. Он убедительно и доходчиво формулирует и доносит своё видение решения тех или иных задач. Вопросы его предвыборной программы понятны и близки всем нам. Но что особенно вызывает одобрение – преемственность, которую продолжает Максим Решетников относительно важнейших решений для жителей Прикамья.

Эдуард Комягин, секретарь первичного отделения «Единой России» Кунгурского района, директор школы №12 г. Кунгура:

- Понравилось, что глава региона оперирует конкретными цифрами, приводит примеры механизма решения тех или иных проблем. Радует, что большое внимание будет уделено муниципальным дорогам, газификации сельских территорий и вопросам здравоохранения – эти вопросы выделил бы среди первоочередных для нашего района. В сфере образования для себя отметил, что остаётся курс, обозначенный президентом, правительством и «Единой Россией» – на строительство новых школ и как следствие ликвидацию второй смены для учеников.

«Новый компаньон»