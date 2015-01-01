Березниковским химикам помогут приобрести жильё

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6 млн руб. направил в 2016 году филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» на программу софинансирования корпоративной программы ипотечного кредитования для сотрудников предприятия.

Впервые данная программа стартовала на «Азоте» в мае 2015 года. На настоящий момент ею воспользовалось полсотни ключевых сотрудников филиала. Основные условия для участия в программе, — это эффективность ключевых сотрудников компании и их участие в программе преемственности. После вхождения в программу софинансирования ипотеки, компания в течение 10 лет частично компенсирует сотруднику проценты по ипотечному кредиту.

Андрей Юсупов, оператор ДПУ в химическом производстве цеха аммиака (1А) филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники:

— Простой среднестатистической семье очень сложно сейчас улучшить условия жилья, даже если они работают на успешном, крупном предприятии. Поддержка государства в этом вопросе предусмотрена только для весьма узкой категории населения страны, бесплатные квартиры остались в далёком советском прошлом. Поэтому поддержка работодателя в этом вопросе бесценна. Я не представляю, когда бы смог улучшить условия жилья, если бы не стал участником корпоративной программы «Софинансирование ипотечного кредитования». Безусловно, я ценю поддержку компании и стараюсь внести свой собственный вклад в её развитие.

Жанна Кирпичева, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники по персоналу:

— Значительные плюсы от программы софинансирования ипотеки получают и сотрудники, и компания. Для компании: обеспечение закрытия ключевых позиций на долгую перспективу и рост вовлечённости персонала, а для сотрудников — улучшение жилищных условий и облегчение бремени долгов.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники