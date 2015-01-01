Госпиталь для ветеранов войн переехал в новое здание
Как сообщил сегодня на заседании комитета по бюджету краевого парламента министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников, в конце марта госпиталь окончательно сменил свой адрес - переехал на ул. Встречная 31А, где уже прошёл процедуру лицензирования.
Отметим, ввод в эксплуатацию пятиэтажного корпуса на ул. Встречная был запланирован на май 2017 года, но случилось это на два месяца раньше.
Здание по ул. Горького 15, в котором ранее находился госпиталь, использовалось как медучреждение с 1941 года и не отвечало современным требованиям.
Общая сумма затрат на капитальный ремонт здания составила 131,6 млн руб. Напомним, что раньше на ул. Встречная,
31А размещался санаторий «Энергетик».
Решение о передаче пятиэтажного
здания под госпиталь было принято в 2014 году.