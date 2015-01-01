Руководителем Западно-Уральского Ростехнадзора назначен Дмитрий Федоткин

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Назначен новый и.о. руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Им стал Дмитрий Федоткин. Бывший руководитель управления Ростехнадзор Александр Кондалов уволился в марте этого года, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий. После этого, с марта до середины апреля обязанности руководителя управления исполнял начальник горного управления Ростехнадзора РФ Александр Филатов.

Ранее Дмитрий Федоткин работал замруководителя межрегионального технологического управления Ростехнадзора, курировал горнотехнический, металлургический и строительный надзор в Москве.

Напомним, в марте этого года в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора прокуратура проводила проверки. В отношении Александра Кондалова было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий. По версии следствия, он утвердил свидетельства о регистрации опасных производственных объектов, содержавшие ложные сведения о классе опасности объектов. Кроме того, пермский Ростехнадзор выносил предписания одной из крупных компаний за нарушения норм безопасности при освоении недр на территории Пермского края, однако затем производства прекращались по номинальным причинам.



