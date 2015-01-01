Оборот розничной торговли в Пермском крае составил более 115 млрд руб.

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По данным Пермьстата о состоянии потребительского рынка за январь-март 2017 года, оборот розничной торговли снизился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 95% он формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка.

Оборот торговли в сфере общественного питания снизился на 11,4% и составил 5,3 млрд руб. Объём товарных запасов в организациях и на предприятиях розничной торговли составил 17,5 млрд руб.