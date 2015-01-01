«СуперСтрой» на Парковом выставлен на продажу за 67 млн руб.

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Помещение по адресу пр. Парковый 45в в Перми, где раньше размещался супермаркет сети магазинов «СуперСтрой», выставлен на продажу за 67,4 млн руб.

Общая площадь магазина составляет 1639 кв. м. Здание в котором находятся площади было построено в 2007 году.

Напомним, продажа«СуперСтроев» началась после того, как в конце прошлого года в Арбитражном суде Свердловской области было зарегистрировано более сотни исков от контрагентов к сети строительных гипермаркетов «СтройАрсенал». Ранее по двум исковым требования на имущество ООО «Арсенал Трейд» был наложен арест на общую сумму 803 млн руб.

«СуперСтрой» и «СтройАрсенал» — федеральные розничные сети строительных гипермаркетов. Юридическим лицом является Трест СКМ — крупнейший в Урало-Сибирском регионе ритейлер на рынке строительных и отделочных материалов, работающий с 1993 года. В 1994-м под брендом «Спецкомплектмонтаж» открылся первый магазин в Екатеринбурге. В 1995 году произошла смена бренда «Спецкомплектмонтаж» на «СтройАрсенал». С 2000 года компания проводила активную региональную экспансию и открывала супермаркеты «СуперСтрой» в городах Уральского и Приволжского федеральных округов.

В январе 2017 года шесть магазинов «СуперСтрой» в Пермском крае и Свердловской области приобрёл депутат Законодательного собрания Свердловской области, основатель компании по производству стройматериалов ВROZEX, экс-заместитель председателя правительства Свердловской области Вячеслав Брозовский.

На их месте сейчас работают супермаркеты «ДомоСтрой».