Финансирование дорожного строительства в Прикамье увеличат на 1,7 млрд руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 18 апреля, на заседании комитета по развитию инфраструктуры с инициативой об увеличении финансирования проекта дорожного строительства выступил и.о. министра транспорта края Николай Уханов.

По его словам, возможность увеличить финансирование автодорожного строительства на 2017-2019 годы стало возможным за счёт неиспользованных в 2016 году средств. Тогда перечень объектов автодорожного строительства освоили лишь на 26%. Кроме того, в эту сумму вошли дополнительные доходы регионального дорожного фонда.

Стоит отметить, что реконструкция Восточного обхода Перми может завершиться к 2019 году, тогда как ранее сдать этот объект планировалось не раньше 2022 года. Расходы на его строительство за три года планируется увеличить на 1,6 млрд руб. На 314 млн руб. — в 2017 году, на 700 млн руб. и 550,8 млн руб. в 2018 и 2019 соответственно.

Кроме того, планируется перераспределить выделяемые средства на завершение работ по шоссе Космонавтов на участке «Мулянка-Аэропорт» — финансирование дороги предлагается увеличить на 6,4 млн руб. Дополнительные средства (29 млн руб.) будут вложены в обустройство стационарных пунктов весового контроля на трассах Пермь-Соликамск и Пермь-Березники.

Но на некоторых объектах финансирование, напротив, сократится — на строительство надземного перехода рядом с д.Залесная (на 1,4 млн руб.) и реконструкцию трассы Соликамск-Красновишерск (2,1 млн руб.). 40 млн руб перераспределятся с реконструкции трёх мостовых переходов через реку Качка.