Распродажа машиномест в ЖК «Аврора» с рассрочкой на один год
Компания PAN City Group для жителей ЖК «Аврора» (Крупская, 67) предлагает уникальные возможности приобретения последних машиномест в данном жилом комплексе по низким ценам. Если в вашей семье больше одного автомобиля — для вас действует специальная скидка при покупке двух и более машиномест — 7% от стоимости машиноместа.
Также вы можете приобрести место на парковке в рассрочку*.
При рассрочке платежа на один год:
· Вы можете внести 20% от стоимости места
, и пользоваться им с первого дня внесения денежных средств.
· График платежей — ежемесячный.
· Минимальный размер платежей от 20 тыс. руб.
· С каждым будущим покупателем машиноместа заключается договор купли-продажи.
При покупке в ипотеку:
Приобрести место на парковке в ЖК «Аврора» можно по ипотеке: срок кредитования до 10 лет, аннуитетные или дифференцированные платежи, ставка от банка-партнёра ПАО АКБ «Урал ФД» от 16 до 17% годовых, под залог недвижимости или автотранспорта.
Торопитесь забронировать место на автопарковке. Количество мест ограничено.
Внимание: акция действует, пока предложение есть в наличии!
Приятный бонус от PAN City Group: для каждого покупателя — ведение сделки «под ключ» совершенно бесплатно!
По вопросам покупки обращайтесь в офис продаж компании PAN City Group на ул. Ленина, 72а или по тел. (342) 257-17-17.
* рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп»
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