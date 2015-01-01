Распродажа машиномест в ЖК «Аврора» с рассрочкой на один год

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Компания PAN City Group для жителей ЖК «Аврора» (Крупская, 67) предлагает уникальные возможности приобретения последних машиномест в данном жилом комплексе по низким ценам. Если в вашей семье больше одного автомобиля — для вас действует специальная скидка при покупке двух и более машиномест — 7% от стоимости машиноместа.

Также вы можете приобрести место на парковке в рассрочку*.

При рассрочке платежа на один год:

· Вы можете внести 20% от стоимости места , и пользоваться им с первого дня внесения денежных средств.

· График платежей — ежемесячный.

· Минимальный размер платежей от 20 тыс. руб.

· С каждым будущим покупателем машиноместа заключается договор купли-продажи.

При покупке в ипотеку:

Приобрести место на парковке в ЖК «Аврора» можно по ипотеке: срок кредитования до 10 лет, аннуитетные или дифференцированные платежи, ставка от банка-партнёра ПАО АКБ «Урал ФД» от 16 до 17% годовых, под залог недвижимости или автотранспорта.

Торопитесь забронировать место на автопарковке. Количество мест ограничено.

Внимание: акция действует, пока предложение есть в наличии!

Приятный бонус от PAN City Group: для каждого покупателя — ведение сделки «под ключ» совершенно бесплатно!

По вопросам покупки обращайтесь в офис продаж компании PAN City Group на ул. Ленина, 72а или по тел. (342) 257-17-17.

* рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп»

Реклама