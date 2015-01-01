Финансирование реконструкции Пермской художественной галереи увеличится на 218 млн руб. Площадка под размещение галереи будет определена ближе к осени

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермская государственная художественная галерея

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 18 апреля, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края обсуждался вопрос о дальнейшей реконструкции Пермской художественной галереи.

В частности депутаты поддержали инициативу об увеличении финансирования проекта реконструкции здания, где разместится галерея на 138 млн руб. в 2018 году и на 80 млн руб. в 2019 году.

Кроме того, заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Александр Кузнецов отметил, что всё же планируется повторное проведение аукциона на реконструкцию здания бывшего ВКИУ, но сроки проведения пока не известны.

«Перенос галереи на сегодняшний день является одним из самых финансовоёмких объектов Прикамья, в бюджете заложены средства на покупку здания и реконструкцию объекта, поскольку реконструкция носит глобальный характер. Сейчас возник вопрос о покупке здания художественной галереи и заложены средства на реконструкцию. Мы анализируем, насколько эффективной будет запланированная реконструкция, и самое главное насколько этот результат будет подходящим для переноса галереи. Запускать объект в работу без детальной предварительной проработки мы считаем нецелесообразным. В связи с чем нам необходим тайм-аут и к осени 2017 года мы окончательно определимся с реализацией проекта и площадкой», — сообщил Михаил Сюткин.

Напомним, обсуждение проекта реконструкции Пермской художественной галереи состоялось по инициативе Министерства культуры Пермского края 30 марта этого года. Ранее стало известно о том, что галерею предложено разместить на ул. Окулова, 14 - на месте пустующего аварийного здания бывшего ДК завода «Телта».