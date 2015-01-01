Объявлен конкурс на пост председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила о начале конкурса на вакантную должность председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми. Заявления от претендентов принимаются до 18 мая. Председатель будет избран на шесть лет.

Напомним, на сегодняшний день Семнадцатый арбитражный апелляционный суд возглавляет председатель Виктор Цодикович 12 лет. Он закончил Свердловский юридический институт в 1979 году. В 1980 году был избран народным судьёй Губахинского городского суда Пермской области, через пять лет был переведён на должность старшего консультанта по судебной работе отдела юстиции Пермского облисполкома. В 1989 году стал народным судьёй Мотовилихинского районного народного суда Перми и избран председателем Квалификационной коллегии судей Пермской области. В 2002 году Виктор Цодикович назначен на должность председателя Арбитражного суда Пермской области.