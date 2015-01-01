В Прикамье прокуратура обнаружила два скотомогильника с сибирской язвой

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В Чайковском прокуратура проверила 19 скотомогильников и установила, что они являются бесхозными и представляют угрозу для жизни, здоровья людей и животных. 

Так, на их территории отсутствовали ограждения, обваловки, запорные устройства, вытяжные трубы, выездные ворота, навесы над биотермическими ямами. 

Два скотомогильника являлись сибиреязвенными.  

По результатам проверки прокурор подал в суд на правительство Пермского края и потребовал, что государственные органы власти приняли эти скотомогильники на  баланс.

Исковые требования прокурора были удовлетворены.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

«Новый компаньон»

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