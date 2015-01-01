«Уралкалий» — призёр IV Всероссийского конкурса лучших практик работодателей «Создавая будущее»

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14 апреля в рамках V Форума Международной Ассоциации Корпоративного Образования «Люди и технологии в организациях будущего» состоялись итоговые мероприятия и церемония награждения IV Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в сфере развития человеческого капитала «Создавая будущее». Конкурс проводился под эгидой Министерства образования и науки РФ. «Уралкалий» представил проект «Калийная лаборатория», который занял призовое место в номинации «Профориентация».

Наталья Вольвач, начальник управления развития персонала ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» придаёт большое значение подготовке высококвалифицированных молодых специалистов, поэтому работа компании с подрастающим поколением начинается уже со школьной скамьи. Профориентационная работа для школьников является первым шагом к выбору профессии. Также компания активно сотрудничает с высшими и средними учебными заведениями, понимая, что нынешние студенты — это потенциальные работники «Уралкалия». В рамках соглашения о сотрудничестве «Уралкалий» вручает студентам ПНИПУ и БФ ПНИПУ, Березниковского политехнического техникума и Соликамского горно-химического техникума именные стипендии. Также в компании реализуется обучение по программе целевого набора.

Проект «Калийная лаборатория» «Уралкалий» был реализован в июне-июле 2016 года в детском оздоровительном лагере «Уральские самоцветы». Участниками проекта стали учащиеся младших классов семи-девяти лет. Всего в проекте приняло участие 240 школьников.

В ходе реализации проекта дети в игровой форме познакомились с деятельностью «Уралкалия» и основными профессиями. На площадке лагеря были оборудованы пять станций: «Лаборатория — технологическая цепочка», «Механика», «Строительство», «Контроль качества продукции», «Транспортировка продукции». Выполняя задания на станциях, участники познакомились с технологической цепочкой производства калийных удобрений — от добычи руды до отгрузки хлористого калия.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»