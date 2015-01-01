Суммарная задолженность по зарплате в Прикамье увеличилась в три раза

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Суммарная задолженность по зарплате в Пермском крае за один месяц увеличилась в три раза. Такие данные приводит Пермьстат.

Общий размер задолженности на 1 апреля 2017 года составил 34,1 млн руб. По сравнению с прошлым месяцем, эта сумма увеличилась в 3,1 раз. При этом наибольший рост задолженности отмечен в строительной сфере (в 9,6 раз).

Также рост отмечен в сфере обрабатывающего производства, в том числе производства машин и оборудования.

Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2016 году, приходится 19,3 тыс. руб. Сумма невыплаченной заработной платы лицам, уволенным из организаций в 2016 году и ранее, составила 9,1 тыс. руб.

«Новый компаньон»