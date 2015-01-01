Администрация Перми потратит 1,3 млн руб. на снос обрушившегося дома на ул. Нефтяников

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Сегодня, 14 апреля, на портале госзакупок был объявлен аукцион на проведение работ по сносу дома №40 по ул. Нефтяников в Перми.

Напомним, двухэтажный блочный дом обрушился 5 марта этого года. Так как дом долго не эксплуатировался, пострадавших из-за обрушения не было.

Максимальная сумма контракта составила 1,3 млн руб. Помимо разборки здания методом обрушения подрядчик должен будет очистить территорию дома от строительного лома, вывезти весь мусор и уплотнить грунт на месте демонтажа здания.

«Новый компаньон»

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