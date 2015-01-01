На конкурс с GO-PRO

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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялся конкурс профмастерства операторов дистанционного пульта управления (ДПУ) цеха аммиака. В этом году необычным были как задания, так и их решения.

Производство аммиака — высокотехнологичное, сложное и требует высокого профессионального мастерства и соответствующего уровня компетенции от сотрудников предприятия. Кроме регулярных оценок профессионального уровня, учебный центр филиала «Азот» определяет среди азотчиков лучших, чьи знания и умения выходят за рамки должностных обязанностей.

В этом году он состоит из трёх этапов. Первый — блиц-опрос. Его сложность заключается в том, что операторы должны отвечать на вопросы быстро и без подготовки. Учитывается не только обширность, глубина ответов, но и время, за которое конкурсанты справились с заданиями. Для ответов на семь сложных вопросов отводится не более 30 минут.

Задания конкурса включают в себя все аспекты производства — от запуска до остановки цеха, а также требования охраны труда и промышленной безопасности, умение оказать первую помощь. Каждый из ответов конкурсная комиссия оценивает по десятибалльной шкале. В итоге ко второму этапу конкурса профессионального мастерства отсеивается 15% участников. Второй этап конкурса — визитная карточка «Моё место в профессии», в котором участники должны презентовать себя и свое рабочее место. Презентация участника Павла Шестакова стала крайне необычной — в течение трёх смен он не расставался с экшн-камерой, которая снимала буквально каждый шаг молодого химика. В результате, получился интересный презентационный ролик.

И заключительным этапом конкурса «Лучший по профессии» стала интеллектуальная игра «Умники и умницы» с вопросами, касающимися профессиональной деятельности операторов ДПУ. В такой форме испытание в рамках конкурса профмастерства на «Азоте» проводилось впервые. По итогам всех соревнований победителем конкурса стал оператор ДПУ цеха аммиака 1Б Илья Идрисов.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» на протяжении многих лет инвестирует серьёзные средства в образование своих сотрудников. В 2015 году учебный центр предприятия получил образовательную лицензию, а в прошлом году был введён в эксплуатацию новый, уникальный тренажёр центрального пульта управления цеха аммиака стоимостью более 50 млн руб. Проведение конкурсов профмастерства — неотъемлемая часть системной работы по повышению профессиональной компетенции сотрудников.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники