В Очёрском районе из-за ремонта на трассе М-7 ограничат движение

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Как сообщает Упрдор «Прикамье», с 20 апреля по 20 октября 2017 года в связи с работами по капремонту участка федеральной трассы М-7 Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа будет ограничено движение автотранспорта в Очёрском районе Пермского края.

Ремонтные работы будут проходить в связи с организацией реверсивного движения со светофорным регулированием.