К Дню химика в «Уралкалии» определят лучшего работника обогатительного комплекса

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Сегодня в «Уралкалии» стартовал традиционный конкурс профессионального мастерства среди работников обогатительных фабрик.

Конкурс профмастерства состоит из двух этапов. На первом участники должны продемонстрировать практические навыки по основным технологическим операциям по своей специальности. Теоретическая часть состоит из тестовых вопросов по технологии производства, охране труда и промышленной безопасности. Всего в конкурсе профмастерства 2017 года примет участие 21 технолог семи обогатительных фабрик компании.

Победители конкурса будут определены в номинациях: «Лучший сменный мастер», «Лучший аппаратчик», «Лучшая команда технологов».

Светлана Алиферова, заместитель технического директора ПАО «Уралкалий» по процессам обогащения, председатель конкурсной комиссии:

— Конкурс профмастерства направлен на увеличение эффективности труда, стимулирование профессионального роста, обмен и распространение передового опыта среди работников обогатительных фабрик. Победители конкурса задают высокую планку, на которую равняется остальной коллектив.

Отметим, конкурс профессионального мастерства среди работников обогатительных фабрик «Уралкалия» проводится ежегодно в преддверии Дня химика, который отмечается в последнее воскресенье мая. Победители получают дипломы и денежные вознаграждения. Кроме того, лучшие технологи поощряются поездкой в Геленджик в пансионат «Приморье», который находится на берегу Черного моря, в живописной парковой зоне. По категории звёздности пансионат относят к четырехзвёздочным отелям. Все расходы по оплате авиабилетов и проживания в течение 10 дней победителей конкурса профмастерства берёт на себя компания.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»